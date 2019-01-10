監院調查超過14萬名學童在危樓上課 新北市最多

2019-01-10 14:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部自2006至2019年共計編列940億餘元經費，改善公立中小學校舍耐震，但根據監委包宗和、江明蒼、林盛豐的調查顯示，截至去年10月為止，全國總計有1569棟校舍（2萬3456間教室）待補強、401棟校舍 （2879間教室）待拆除；國教署並推估，全國有14萬餘名學童在安全堪慮的校舍中上課。

根據調查報告，全國各縣市公立國中小校舍經評估待補強計有1569棟校舍，換算是2萬3456間教室待補強。尚待補強棟數最多前5個縣市，依序為新北市338棟（7300間教室）、台中市223棟（4577間教室）、高雄市156棟（2345間教室）、雲林縣131棟（1310間教室）及台南市115棟（1678間教室）。

全國經評估需拆除校舍共計1672棟（7349間教室），其中尚待拆除401棟，包括尚在使用中226棟、已停用175棟。其中拆除且在使用中棟數最多縣市，前5名依序為台南市38棟（481間教室）、新北市32棟（548間教室）、台中市24棟（361間教室）、屏東縣20棟（255間教室）、苗栗縣16棟（198間教室）。

調查報告並指，教育部對私立國中小校舍耐震能力與安全性掌握不足。以現有資料推估，全國私立國中小校舍恐約有3分之1以上需辦理耐震能力補強，惟迄2018年8月底止，卻仍有約31.71％校舍尚未完成初評，其中桃園市、台中市、新竹市、新竹縣、屏東縣及花蓮縣均未完成初評，致無法估算待補強棟數，執行率為零。

監委指出，教育部身為中央主管教育機關，實應強化督導各地方政府儘速完成國中小校舍耐震能力評估及改善；並於校舍未完成補強、拆除或改建前，加強維護學童與教師上課安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/