憂台語快速消失 金曲歌王邀大家來「來台南揣台語」

2019-01-10 13:50

〔記者蔡文居／台南報導〕憂心台語快速消失中，為了讓說台語變得自然，甚至成為認識台南府城的另一種文化特色，金曲歌王謝銘祐號召台南社大、正興國（街）、屎溝墘客廳及富樂夢基金會等團體，成立「來台南揣台語」推動小組，台南正興街14個店家今天率先響應成立「台語問路店」，要用台語服務來讓遊客認識台南。

在台南社大教授台語流行文化與音樂的金曲歌王謝銘祐，發覺以台語為母語的年輕學員，不是不熟台語，便是用華語的邏輯來說台語，在生活中的台語環境正在快速的消失中。他說，希望透過這個台語自覺行動，讓大家說台語，就像呼吸一樣地自然。

謝銘祐說，「揣」有找尋的意思，很多台語的生活智慧藏在大街小巷，各行各業裡，像茶店有關的「止喙焦」、西裝店的「西米羅」（Savile Row），中藥店抓藥叫作「拆藥仔」等，在生活中去揣，比在學校更容易推廣，而且能讓遊客體會台南許多老店、產業的特色。

台南社大主任林冠州說，有了想法後，揣台語行動小組開始拜訪溝通舊城區的店家，獲得店家的響應。其中，廣受年輕遊客喜愛的正興街有14個店家率先響應，將說台語變成了整條正興街店家的年度行動，成為真正的「台語服務一條街」。未來還有30多個店家將陸續加入。

「正興國」高耀威表示，搬到台南後，街上左鄰右舍的住戶幾乎都是阿嬤，前來探班關心都以台語問候，他慢慢習慣講台語，郵差、宅配、在地客人、店家串門子都是他的台語老師，那種人親土親的感覺逐漸從自己的母語中提煉出來。

台南社大則由成立「台語字囊團」，幫忙校正台語文字與讀音。富樂夢基金會則設計可錄製台語影音及擦拭球鞋的特製橡皮擦的紀念品，要把台語變成台南的文化特色。

謝銘祐表示，第二波將以「臺南。行巷」為主題，要讓大家到台南老巷中去揣台語，品味台南。

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