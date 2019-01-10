社區志工升級變講師！關心關懷據點老人

2019-01-10 13:32

〔記者歐素美／台中報導〕潭雅神社區大學響應政府長照政策，針對社區志工開辦「社區老人關懷據點種子講師培訓」課程，協助志工增進服務專業，提升整體服務能量，透過培訓將志工提升為講師，進入在地社區據點服務長輩，也促成社區據點需求的講師「在地化」，減少社區對外界支持的依靠，增進社區自主永續服務的能量。

潭雅神社區大學開辦「社區老人關懷據點種子講師培訓」課程，吸引20多人參加，培訓課程進入最後階段，學員已具備規劃「老人課程活動教案」的基本能力，最近分成3組進入社區實際演練，投入社區老人據點服務，希望達成「訓用合一」的教學目標。

種子講師服務隊今天至台中市感恩關懷協會辦理的潭子區關懷據點，為社區長輩提供服務，以最新設計的創意教案帶領社區長輩體驗活動，希望協助社區長輩「延緩老化，開心安老」。

種子教師設計「頂扇功夫十來運轉」等活動，長輩將扇子放在頭頂上，走到指定位置拿取一個紙牌，再頂扇子回原點，再由第2人取回另一個紙牌湊成10的數字，即可獲得1分。長輩們頂著扇子走路，玩得不亦樂乎，還可訓練平衡感，氣氛歡樂。

種子教師林秋慧是一名家庭主婦，長期投入潭陽據點關懷社區長者，她表示，參與種子教師培訓，可以加強自己的專業，不僅服務社區老人，自己父母老了也可到社區關懷據點接受服務，享受樂活。

負責指導種子教師的台中市厝邊關懷協會執行長張淯棻說，學員自己設計教案，分組進入社區服務，必需根據不同主區場地、人員不同，調整教學方式，臨機應變，透過種子教師的培訓，除可建立人才庫，也可讓多元化的講師及課程進入社區，讓關懷據點更加活絡。

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