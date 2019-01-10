4200碗臘八粥傳愛 靈鷲山東北角送暖

2019-01-10 13:32

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市貢寮區的靈鷲山聖山寺，連續第7年舉辦「臘八送暖，呷平安」活動， 今天在貢寮、雙溪、澳底等地，贈送逾4200碗臘八粥和靈鷲山開山住持心道法師2019年新春墨寶「善心極樂，家興事和」，用溫暖的臘八粥與真誠的關心，在歲末送上祝福，與居民結好緣，祈求平安吉祥。

1月13日是農曆臘月初八，靈鷲山常住法師及志工近百人，今天分6條路線到公部門、商家、福隆火車站、托老中心等地分送臘八粥。民眾拿到臘八粥與春聯都相當開心，直說：「超感動」、「養生補氣又活血，就是讚啦」、「功德無量！」

貢寮區長陳文俊說，很感謝靈鷲山法師及志工的愛心，貢寮區老年人口比例高，過年前法師分享臘八粥，讓大家呷平安、過好年，很有意義，用實際行動關懷當地居民，也讓人揪甘心。

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師講述臘八粥的由來，農曆12月8日俗稱「臘八節」，也是釋迦牟尼成道的日子，相傳釋迦牟尼成道前，曾因飢餓暈倒在摩揭陀國，一位牧羊女用各種雜糧混合做成的「乳糜粥」相助，因而有體力繼續修行，臘月初八在菩提樹下開悟成佛。佛教徒為紀念佛陀成道日，就在每年這天用米和乾果煮粥供佛，分送善男信女，此粥便被稱為「臘八粥」。

後來流行於民間，民眾仿效佛門施粥送福的作法，以臘八粥祭祀祖先，分贈親友及窮苦人家，相信可以保佑平安。時至今時，吃臘八粥成為佛教徒的傳統，一方面激勵自身學習佛陀堅毅的修行精神，成就佛道、廣度眾生。二方面用感恩的心回顧過去一年，並藉此布施，廣結善緣。象徵一碗粥，一個覺醒的開始。

製作臘八粥過程繁複耗時，30多位志工8日就開始備料，浸泡、清洗、篩選，其中最費工夫的是將一粒粒栗子內苦澀的紅芯挑出，9日晚間開始熬煮，以大悲水及華嚴法會供福包裡的糯米，加上紅豆、白木耳、龍眼乾、雪蓮子、栗子、腰果、薏仁、紅棗、櫻嘴豆、燕麥、麥片、花豆、大薏芢、綠豆等豐富材料，期間還需不斷攪拌，每一個細節都不馬虎，再分裝成大桶或一碗一碗的臘八粥。雖然徹夜未眠，志工仍然樂在其中不以為苦。

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