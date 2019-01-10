有熱水了！80歲阿嬤眼盲居60年海砂屋 熱心民眾助整修

2019-01-10 13:10

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西鄉80歲「阿美」阿嬤住處疑為海砂屋，天花板經常龜裂掉落，相當危險，台西國小前校長戴進隆聯合雲林縣迦南地弱勢輔助協會募集善款，為阿嬤整修屋舍，助她擁有安身立命的家。

阿美阿嬤雙眼失明、領有殘障手冊與低收戶證明，居住在已近60年房子，該房子疑為海砂屋，天花板水泥龜裂掉落，整間房屋沒有隔間，甚至連馬桶、熱水器也沒有，生活困苦。

戴進隆表示，去年7月他前往家訪時，剛進門時整屋殘破不堪景象讓他相當震撼，心想這那是人居住的地方，決心幫阿嬤改善住處。

戴進隆除自己捐出5000元外，並雲林縣迦南地弱勢輔助協會理事丁弘毅連絡，在社群網站上發起協助阿嬤安居活動，獲得許多民眾響應，除了捐經費外，也有不少民眾提供整修方法。

戴進隆爬上屋頂勘查，並與熱心具有工程經驗的義工討論後，決定幫阿嬤做防水防漏工程，天花板利用鋼鐵及鋼板封住，以免水泥塌陷砸傷人，同時再為阿嬤裝設馬桶與熱水器，在熱心民眾幫助下，共花費14萬多元，完成阿嬷家的改善工程。

阿美阿嬤很感謝戴進隆、丁弘毅及許多不認識的民眾幫她，以後不僅不必再擔心被掉落水泥砸到，也有更衛生方便的衛生設備，安心度過晚年。

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