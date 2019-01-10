義大利光雕展農曆春節首度登台！ 展期15天可免費觀看

2019-01-10 13:02

〔記者楊心慧／台北報導〕為慶祝20周年慶，全聯福利中心與台北市政府合作，首度引進在日本、歐美地區作為慶典、跨年活動展出的「Luminarie光雕裝置藝術展」，並命名為「2019台北光之饗宴」，預計在今年大年初一至元宵節十五天的時間，於北市府前市民廣場與仁愛路四段區域展出。

全聯砸超過四千萬元打造「2019台北光之饗宴」，利用23萬3990顆LED燈泡，建構出長達300公尺、高20公尺的光廊，其中分為「Spalliera」、「Façade」、「Galleria」三種大型裝置。

全聯與台北市商業處昨在北市府舉行記者會，全聯表示，2018年是全聯20周年，因此希望以「2019台北光之饗宴」作為「全聯20周年慶」給台灣民眾的最後獻禮，希望為台灣新的一年帶來新希望，民眾可免費參觀。

台北市產業發展局長林崇傑表示，今年台北市政府規劃全新的過年系列活動，首先年貨大街將會先開跑，2019台北光之饗宴在大年初一開始，接下來是2月16日的台北燈節登場，希望一連串的活動為台北帶來更多觀光效益，歡迎大家到台北過年。

至於如何將活動推廣至國外，林崇傑受訪說，透過國際網站對外宣傳，也會透過機場或關口，以海報、影片宣傳，目前也在規劃是否與網紅合作，藉此達到更大的宣傳效果。

設計師丹尼爾．蒙特韋德（Daniel Monteverde）表示，這是首次來到台灣，光雕展也特別為台灣設計，事前做了很多研究與功課，最大的挑戰是在規劃上需考量交通問題，不過最後還是成功的規劃出來。

Luminarie光雕裝置藝術起源於十五世紀義大利文藝復興時期，採木製結構和不同顏色的燈泡設計成夢幻藝術創作，日本阪神地震後，日本引進創作，並年年舉辦，至今已24年，每年更吸引超過三百萬人到場。

「2019台北光之饗宴」將在2月5日晚上六點進行點燈儀式，展示時間為大年初一至元宵節，平日19時至22時、假日18時30分至22時，現場也會與公益團體合作舉辦公益市集。

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