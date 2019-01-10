隱藏版美景消失！阿蓮大陳聚落 芒果老樹修剪光禿禿

2019-01-10 13:05

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄再傳老樹不當修剪事件！阿蓮區復安里大陳義胞集居聚落再興新村，35棵有60幾年歷史的芒果、龍眼老樹，枝幹茂密、濃蔭遮天，近年來成為網路隱藏版的美景，但居民以樹幹掉落砸毀屋頂為由，委請公所協商台電公司派員修剪矮化，結果修成光禿禿一片，美景不再！

1955年自中國浙江省沿岸大陳島、漁山列島、披山島和南麂列島撤退來台的居民，成為大陳義胞，由政府協助興建眷村安置，全台總計約有36處大陳新村，阿蓮再興新村極盛時期住有102戶、上千人。

再興新村的老房子，是以在地大崗山的咾咕石為建材，當時依居住人數多寡，分為大屋（8至11人）、中屋（5坪住5至7人）、小屋（4坪住4人），政府還發給每戶15隻鴨、12隻雞、1頭豬和龍眼、芒果樹各1棵，目前村子裡還保有35棵芒果和龍眼老樹。

由於空間狹窄、就業不易，大部分的再興新村居民早已遷往外地謀生發展，目前僅剩12戶、20多人常住，老房子歷經一甲子的風吹雨打，年久失修、斷垣殘壁，但35棵老樹枝幹茂密、濃蔭遮天，古厝、老樹懷舊景致在網路上爆紅，經常吸引外來遊客慕名前往尋幽探訪。

但居民日前以樹幹會掉落砸毀屋頂為由，委請阿蓮區公所協助修剪，經協商台電公司會勘，認為老樹枝幹影響電線維修安全，因此派員將10多棵老芒果樹修剪矮化，結果修成光禿禿一片，隱藏版的美景已不再！

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