半日苦行70公里「要一條路」 恆春鎮長已突破60公里

2019-01-10 12:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮長盧玉棟為了向中央提出興建南州到恆春快速道路訴求，今天凌晨3時從恆春鎮公所步行出發，預計12個小時從恆春走至南州交流道，目前已經突破60公里抵達佳冬戰備道，距離南州交流道已經不到10公里，網友驚呼「簡直是恆春最速男！」

出發至今9個小時的盧玉棟，目前體力仍維持不錯，整體配速穩定，僅在枋山加祿堂地區短暫休息15分鐘，陪走的隊友們已經換過好幾輪，目前僅盧玉棟堅持全程走向終點南州交流道。

「這速度及體力真驚人！」有徒步環島經驗的網友老鑫說，一般徒步環島每天最多約8小時走40公里，盧玉棟這種超越極限式的走法，看的出是用意志力為恆春人在拚。

為了苦行已經練習超過兩個月的盧玉棟表示，從去年選戰就開始不斷步行拜票鍛鍊，連任後慢慢增加強度及速度，已經多次練習7小時完成40公里的距離，許多長期運動的親友都勸他用接力方式，但他堅持一個人拚戰到底， 希望用祖先早年南下墾荒的精神，讓政府知道這段漫漫長路興建快速道路有多重要。

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