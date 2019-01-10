春節防流感 豐原醫院加開 急診、門診、特診

2019-01-10 12:19

〔記者歐素美／台中報導〕迎接農曆春節9天長假，豐原醫院為避免流感在春節期間爆發，除夕（2/4）到初四（2/7）將加開內科、家醫科、耳鼻喉科等門診，並增開類流感特診，急診也增加診次，醫護將一起守護民眾春節健康。

豐原醫院感染科主任王唯堯表示，每年11月底到隔年3月初是流感好發季節，春節期間尤屬冬季呼吸道敏感期間，民眾返鄉團聚在談話過程中，一個不經意的噴嚏或咳嗽，病毒就能藉由飛沫傳染，成為流感傳遞最為快速的時刻。

王唯堯指出，流感與一般感冒最大差別在於流感會出現高燒38.5度以上、全身肌肉痠痛、少有流鼻水、乾咳等症狀，一般感冒則少有高燒，豐原醫院於除夕至初四加開類流感特診，呼籲民眾於過年期間只要出現類流感情形應立即就醫，並向醫師訴說旅遊史、接觸史等，在症狀出現48小時內可依相關規定使用抗病毒藥物，改善症狀，以免引發重症及減少傳染給他人的機會。

豐原醫院急診室主任林技政表示，以往春節期間就醫民眾為平常假日的2倍，前半段以流感、急性腸胃炎等疾病居多，後半段假期則多為慢性疾病急性惡化或疾病併發症，如肺炎、中風等。

豐原醫院於農曆春節9天連假，除急診增加醫護人力因應，除夕（2/4）到初四（2/7）並加開內科、外科、家醫科、耳鼻喉科等科別，初五則恢復上、下午正常門診，醫師提醒患有慢性疾病的民眾應提前備好藥物、避免在春節暴飲暴食或過度疲勞，好好享受春節休假時刻。

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