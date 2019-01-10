農村文物搬進展廳 讓早期文物與現代米食連結

2019-01-10 12:12

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮農會收集多時的縱谷地區早期農村文物，今天搬進台東生活美學館展廳，讓長輩回憶兒時，年輕一代了解農村生活的演進過程，讓民眾探索農村文化的更多可能。

台東生活美學館長李吉崇表示，台東農業人口多，台東縱谷是重要稻米產區，而米飯原本就是餐桌上不可或缺的要角，為讓民眾以生活美學的角度出發，進一步了解花東地區的稻米文化，遂與關山鎮農會米國學校合作，推出米香四季「稻亦有道、與米對話」文物特展，讓民眾從藝文的角度來看縱谷地區的農業發展。

「米國學校展示廳裡的農村文物第一次離開關山。」關農米國學校校長彭衍芳表示，為讓民眾認識縱谷農村用具，米國學校內長年展示早期農村用具，台東生活美學館主動邀約展出，讓農村文物與藝文有了連結，不僅長者回憶過往，年輕人也能了解農村生活方式。

米鄉四季文物特展今天上午開幕，不少關山鎮的長輩一探究竟，看著熟悉又久違的農村用具，開心地談論起每項用具的功用、用法，「西部牛車多四輪、花東牛車多為兩輪，原因在於早期花東泥土路面較軟爛，兩輪比四輪好推動。」「農村少有大鋸，因關山紅石林道早期伐木盛行，伐木工人留下而保留迄今。」

彭衍芳說，除靜態展出早期農村文物，另安排動態課程，結合食農教育，舉辦在來米、蓬萊米的運用、製米體驗、米苔目DIY等課程，讓民眾實際操作，重新認識米食文化。

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