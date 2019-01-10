真的只有22K 台南議員爆21教保員長期低薪、公幼流動率高

2019-01-10 12:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員許又仁今天召開記者會，踢爆台南市14所公立專設幼兒園中，具教保員資格的留用人員，有21人長期低薪僅有22k，有的公幼流動率高，嚴重影幼兒受教權，要求南市府立即改善。

教育局表示，全市14所公立專設幼兒園共有176位幼教老師，其中，原公托留用的教保員，雖具有教保員資格，但因屬臨時人員，薪資只能依勞基法最基本薪資給薪，受限於法令的規定，要提高薪資有其困難，只能加強輔導其通過正式幼教師的考試，以提高待遇。

包括無黨籍許又仁及民進黨李啟維、沈震東等議會教育小組議員，今天邀請台南市教育產業工會理事長侯俊良召開「提昇專設幼兒園教保服務質量」記者會。

許又仁抨擊說，南市公立幼兒園招生量長期不足，在107年僅達約全市4成的供應量，賴清德市長主政時的市政府，宣誓將把房屋稅用在幼教領域，補助私幼學費，增設公幼及非營利，但政府在搶救生育率的同時，更應著重質的提升。

他表示，南市優先收托弱勢幼兒的14所公立專設幼兒園，總收托量佔全公幼的四分之一，但園內教師長期不足，具教保員資格留用人員長期低薪僅有22k，顯然是全市幼教政策被忽視的一環。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/