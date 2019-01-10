台大醫論文造假黑箱決議不公開？科技部近5來從未主動公布

2019-01-10 12:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部雖然有明文規定要資訊公開，違規學倫案件審議會視情節輕重決議是否公布，但是5年來11個違規案件，所有決議都是不公布，就連這次爆出的台大醫院研究部主治醫師陳昆鋒論文造假也都決議不公開，外界質疑根本就是科技部密室黑箱決議，科技部表示，正在研議審議標準。

《科技部學術倫理案件處理及審議要點》從2013年修正通過後，第13點就明文規定，學術倫理案件經學術倫理審議會審議做成處分建議者，經審議會視情節輕重決議後公開相關資訊，但是從2013年以來，科技部從來沒有主動公開過違規學倫案。

2013年以來違規的學倫案件共11件，涉及中研院、國立台灣大學、國立陽明大學等學校，根據違規停權規定將處1到10年或終身停權的規定，沒有處分過終身停權的情況下，停權10年可說是情節重大的處分。

今天研究誠信辦公室主任詹文旭在記者會中也表示，10年停權屬於情節重大案件。科技部提供資料顯示，停權10年的案件包含2014年國立屏東教育大學陳姓學者、台大郭明良、台北醫學大學鄭姓學者和台大醫院陳昆鋒，科技部皆未主動公布資訊過，陳昆鋒案件從2017年受理，去年初完成處分，也遲遲未公布在電子報上。

目前違規學倫案公開與否，都是由審議委員決議而成，但是連公不公開的審議標準都未訂定，科技部綜合規劃司長林廣宏今天在科技部記者會中指出，目前正在研修學術倫理審議要點，朝向資訊公開，違反學術倫理案件會朝主動公開原則來研修。至於修正公佈時間，科技部則表示還沒有期程。

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