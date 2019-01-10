托嬰中心老師案 市府將移請檢方偵辦

2019-01-10 12:02

〔記者何玉華／新北報導〕新北市永和區私立淯薪托嬰中心昨天傳出虐童事件，新北市法制局長黃怡騰表示，相關事證明顯涉及刑法第286條妨害幼童發育罪等規定部份，將提出相關事證移送新北地檢署偵辦。社會局長張錦麗表示，淯薪停辦後，原收托26位幼兒將依家長意願輔導轉收托，今（10）日下午5點將在秀朗教會召開說明會。

黃怡騰指出，法制局已啟動法律扶助服務平台，並連絡市府法律扶助義務律師主動提供法律扶助，提供家長後續訴訟協助，另也請消保官協助幼兒家長依規定要求業者從優儘速辦理退費。

張錦麗表示，家長原已繳交的費用，將責成私立淯薪托嬰中心依契約書從優辦理退費。目前聯絡永和3家、中和4家托嬰中心，有27位名額可接手收托，另有居家保母，現已一一聯絡家長，將依家長意願輔導轉收托。

張錦麗也表示，目前掌握有2名幼兒曾出現受傷，家防中心社工已在昨天訪談，其中1名幼兒的家長表示，孩子沒有異樣情況，社工提醒家長後續觀察留意發展情形；另1名幼兒則有遲鈍的反應，社會局已媒合心理評估資源給予身心輔導，並給予家長支持。另針對目睹暴力的其他幼兒將協助接續的照顧者及父母觀察，並處理受創後的特殊反應，以平穩兒少身心發展。

社會局也強調，施虐的3名托育人員，分別依法裁罰最高14萬元罰鍰，並依據相關法規，勒令終身不得擔任托嬰中心等兒少機構工作人員及居家托育人員，已公告在社會局官網，至於托嬰中心知情不報、疏於管理，也依同法第83條，裁處最高30萬元罰鍰，並要求立即停辦。

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