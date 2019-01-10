台北首座機車練習場 今起開放

2019-01-10 11:37

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通局上午宣布，台北市境內第一座供市民練習機車的機車考照練習場地，今天起於士林區通河西街一段的堤外平面停車場旁空地啟用，採開放式使用，並比照公路總局監理所的標準配置，讓台北市民練習機車，不用只能在考照前到監理所，或大老遠跑到新北市練習。

繼台北市議員王鴻薇去年於議會質詢時，首次提出台北市為六都中，唯一沒有機車練習場的狀況後，交通局便開始尋找場地，最後確定讓台北市首座機車練習場，落腳於百齡左岸河濱公園通河西街一段的堤外平面停車場旁空地，鄰近士林監理所監理站，場地周圍也設有輪胎可減緩衝撞翻覆，提醒民眾使用練習場時請自備合格機車，配戴安全帽，並由已有機車駕照之親友陪同前往，練習時並注意安全。

至於是否只有一座？交通局表示，因為台北市的土地取得相當困難，在首座機車練習場開放後，會視民眾使用狀況再做檢討。

另一方面，台北市今年也再次推出「機車安駕訓練營」，鼓勵年滿18歲的年輕族群在考照前，可到台北市大台北、福安、華豐3所民間駕訓班，完成普通重型機車駕駛訓練課程，並考取機車駕照，交通局就會補助1000元訓練費，今年限定補助300個名額。

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