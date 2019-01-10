呼喚熱血！新北消防猛男號召民眾挽袖

2019-01-10 11:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕全台血液庫存量拉警報，新北市政府今天在稅捐稽徵處舉辦捐血活動，並邀請2019年消防英雄月曆6位主角到場宣傳，號召民眾挽袖捐血。

台北捐血中心統計，截至今天上午，全台血液庫存量平均為6.1天，其中A型6.1天、B型6.5天、O型5.7天、AB型7.6天，一般安全庫存量為7天，但希望農曆年前達到10天的標準。

台北捐血中心主任洪正昇表示，近期血液庫存量下降的原因不外乎天氣濕冷，外出的人減少，捐血車駐點效果不佳，上週血液庫存量只剩2.6天，訊息披露後，大批民眾踴躍捐血，紓解血荒情況。

洪正昇說明，台灣各年齡層平均捐血率為7.5%，其中17至20歲平均捐血率為14%，雖然較10年前的18%下滑，但年輕人捐血情況相對踴躍。近年高齡人口增加，加上慢性病盛行，雖然年輕朋友熱心響應捐血，但能夠捐血的總人數逐漸減少，因此少子化趨勢也對捐血造成影響。

衛生局長陳潤秋指出，一次捐血250C.C.，2個月後就可以再捐一次，凡年滿17歲的女性及男性，體重分別達45公斤及50公斤以上，身體狀況良好者，都可捐血獻愛心，經常捐血可以減少罹患心臟血管等疾病機率，促進血液的新陳代謝，有益身體健康，還能挽救寶貴生命，利人又利己。

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