青年度假打工簽證 我與加拿大互惠開放

2019-01-10 11:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕加拿大去年底開放我國青年可在全球各加拿大簽證中心申辦度假打工簽證。外交部今天宣布，基於互惠，我國也自今年起開放加拿大青年可在台灣申請度假打工簽證。外交部發言人李憲章說，這是雙邊關係的突破、進展，盼促進台加青年交流動能。

加拿大移民、難民暨公民部（Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC）去年底全面開放我國青年於加國設於全球各地簽證中心申辦度假打工簽證。加拿大駐台北貿易辦事處（CCTO）今天提醒，根據規定，台灣青年赴加拿大度假打工，需上網申辦該類型簽證，且須到簽證中心進行生物辨識建檔。

外交部今天發布新聞稿說，基於互惠原則，我國自今年1月1日起，開放年齡於18歲以上、35歲以下、先前未曾取得赴台度假打工簽證的加拿大國民，可以直接在台灣向外交部領務局以及領務局4個地方辦事處（中部、雲嘉南、南部及東部）申請1年效期的度假打工簽證。

我國與加拿大於2010年簽署「台加青年交流瞭解備忘錄」，迄今雙方青年持續透過互訪交流、深入在地文化體驗，增進對彼此的瞭解與好感。李憲章今天表示，此項簽證申請便利措施是雙邊關係的突破、進展，我國與加拿大盼透過此措施，進一步促進台加青年交流動能。

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