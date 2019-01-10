零元起入住！台南旅宿聯手搶客 1月訂房量激增

2019-01-10 11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕今年1月政府補助暖冬國民平日旅遊，臉書社群「妳好南搞」推薦嚴選台南逾10間質感住宿零元起，其中，市區小南天生活輕旅推平日單人房1488元，符合補助1500元資格者可不必自費入住；劍橋飯店說雖無補助後可以零元住宿房間，但自費額度不高，且送早餐與停車，吸引不少旅客光顧，訂房率比平常增加2成以上。

幾家五星級飯店也說，政府推出國旅暖冬補助後，旅客詢問度高、1月份訂房率有明顯增加，補助政策頗受國人青睞。

臉書社群「妳好南搞」推薦台南市區多家民宿、飯店住宿零元起，包括小南天生活輕旅、UJI旅館、劍橋、米宿、F HOTEL、林肯、楓華沐月台南行館、安平倆倆親子民宿、吾宅╳樹說、西港歇腳居等。其中有接受補助後可以零元入住；多數補助後仍需自費才能入住。

大億麗緻酒店表示，旅客詢問及訂房情況相當熱烈，1月份訂房量明顯增加，酒店因應顧客旅遊住宿不同需求，除開放一般訂房補助外，許多原本就推出的包套專案也適用補助，更有3天2夜深度遊專案加碼送下午茶，都受到客人青睞。香格里拉台南遠東國際飯店表示，該飯店約2百多間客房使用補助方案，最低自費單人入住2400元起（未含稅及服務費）。

台糖長榮酒店說，配合暖冬補助，酒店豪華單人及雙床房每房1晚專案價2888元，折算後旅客最低自付1388元起可入住，但此專案不含早餐，每日限量3間，每房贈旺年台糖伴手禮包1組（含蜆精、蘭花面膜、乳酸菌），專案期間入住房客姓名中有王、年、全、圓、滿相關諧音字，享早餐加購價600元買1送1客。

安平大員皇冠假日酒店強調，沒有身分證限制，不用暖冬補助，一樣享有超值優惠，1月開放預訂暖冬暖胃限定1泊2食專案，兩人成行豪華客房每晚只要4300元加1成（原價5300元加1成），含隔天自助式早餐兩客、煉‧瓦雙人火鍋套餐4選1，每日限定5間，即刻預訂到台南暖冬遊、安平暖暖玩。

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