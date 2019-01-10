陳良基談學倫 違法案例多在頂大競爭期發生

2019-01-10 11:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大醫院醫師陳昆鋒、陽明大學教授蕭崇瑋等被科技部認定違反學術倫理，分別遭停權10年及5年，科技部長陳良基表示，涉案多發生在95到100年間，恐與當時頂尖大學計畫的激烈論文競爭有關，當年學倫規範也不完善，導致有人鋌而走險，已在106年修法加嚴，未來教授涉案，學校也將受罰。

科技部長陳良基表示，陳與蕭的學倫案已在去年處分，只是當時並未同意公布姓名，未來將檢視是否修改公開辦法；但自己在106年2月上任，4月便針對學術倫理等規範進行修改，也在11月修改科技部計畫申請審查辦法等，期待學界人士作為社會典範，要對自我要求較高。

陳良基說，陳、蕭的處分都是沿用舊法，若是依照現行新法，會更加嚴厲，除了停權、追繳當初申請的科研經費外，連學校都要負責，讓嚴厲性加強。

因台大前年爆發郭明良案，如今又爆發新的學倫案，高教界重大學倫事件不斷，陳良基分析，幾個案例發生時間多在95到100年間，當時正好政府推動「頂尖大學」計畫，論文計算加重，加上當時學倫法規不周延，而且從論文產出，到被檢查有違反學倫，中間也落差5年，導致有人鋌而走險、走漏洞。

陳良基說，經過106年法令修改後，並無發生新的學倫案，科技部也不停進行教育工作，到各校講學倫規範，希望引導大專校院的師生明白，那些資料整理是學術界共同遵守的規範。

至於台大不斷發生案例，陳良基也分析，因是競爭壓力導致，舉例國際上最早出現的論文造假，是來自競爭激烈的生物科技學界，而台大對學術研究要求更大，特別是論文發表等，造成有些團隊逼不得已、鋌而走險，但如今透過嚇阻、修法，學界基本已認知遵守研究誠信原則非常重要。

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