台大醫論文造假醜聞 科技部官員頻跳針「不便說明」

2019-01-10 11:17

〔記者簡惠茹／台北報導〕台大醫學研究部主治醫師陳昆鋒、陽明大學生物藥學研究所長蕭崇瑋合聯手造假論文，科技部從去年初就已決議祭出停權處分，但是長達1年時間遲遲未公布資訊，外界質疑不公布如何達到教育警示作用，不公開理由為何？科技部今天上午緊急召開記者會，但是連講10次以上「這個案子決議不公開，不方便說明。」

陳昆鋒遭爆出多達10篇論文經科技部調查認定造假，由於這10篇論文都在科技部補助專題研究計畫中，經過科技部學術倫理委員會決議，給出停權10年的處分，並追回68萬元研究經費，此外，由於這10篇論文中，蕭崇瑋也有合作其中5篇，因此對蕭崇瑋給出5年停權的處分，並追討相關計畫1/2主持費，約32.5萬元，依照科技部規定，研究人員經認定違反學術倫理，除追回費用，還可祭出停權處分，停權期間為1到10年或終身，期間不得申請和執行補助計畫。

科技部今天召開記者會說明，但是整場記者會都在跳針說明「不公開」，雖然在2017年成立研究誠信辦公室，對於違反學術倫理案件的調查，透過審議委員決議公開或不公開，但是從2013年以來11個案件全部屬於不公開案件，雖然誠信辦公室表示，違規案件會以去識別化方式公布在電子報上，但是陳昆鋒和蕭崇瑋的處分早在去年初就決議，但時過1年，至今仍未公布。

對於陳昆鋒和蕭崇瑋涉及的論文造假內容、發表年分、案件不公開理由，誠信辦公室主任詹文旭接連表示，不公開案件所以不方便說明，學校和當事人自己都很清楚，公不公開的決議是由審議委員決定。

詹文旭也表示，停權10年算是情節重大，但是考量公不公開不只情節，還要看涉及的範圍層面，教育警惕非常重大意義才會公開，並且會去識別化的公開，不過這次案件還沒登上電子報，當初審議時10名外聘委員，採共識決決定，不公開理由也無法說明。

主持記者會的科技部綜合規劃司長林廣宏指出，目前正在研修學術倫理審議要點，朝向資訊公開，違反學術倫理案件會朝主動公開原則來研修。

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