與台大醫合作論文涉弊 陽明將重啟學術倫理審查

2019-01-10 11:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕今傳台大醫院醫學研究部主治醫師陳昆鋒有10篇論文遭科技部認定造假，並重懲停權10年處分，而陽明大學藥學研究所教授蕭崇瑋與其合作，亦有5篇論文違反學倫，遭停權5年；其中蕭以涉案論文升等，教育部要求校方重啟學倫調查，若情節嚴重將追回其教授升等資格。

《蘋果日報》報導，台大主治醫師陳昆鋒被檢舉論文造假，經科技部調查後，認定其團隊有10篇論文違反學術倫理，如圖文、資料不當重複使用等，而陽明教授蕭崇瑋則是與陳合作，並有5篇論文遭認定違反學倫，科技部日前祭出重懲，陳被停權10年（僅次終身停權）、蕭被停權5年，同時追回相關研究計畫申請經費。

而蕭也拿2篇涉案論文進行學術升等，從副教授升為教授，遭外界質疑與官方不同調；陽明校方今上午聲明，蕭與陳是共組團隊、學術分工，該論文並非一人可獨自完成，校方去年召開學術誠信委員會，確認蕭姓教授就其論文負責的部分，沒有違反學術倫理。

陽明校方說，因科技部通知繳回經費，蕭姓教授為了避免造成各方困擾，仍委由校方代為繳回經費，並同時依法提起行政救濟。

而針對蕭用涉案論文，從副教授升等為教授，教育部日前發函，要求陽明重啟調查，若升等論文造假，將撤銷教授資格，陽明表示，將依上級機關建議，進行後續處理中。陽明校長郭旭崧說，若升等論文涉造假屬實，將會把蕭退回副教授資格。

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