嚇一跳！集集綠色隧道驚見石虎群玩「躲貓貓」…

2019-01-10 11:13

〔記者謝介裕／南投報導〕 「哇…，真的是石虎？」，南投縣集集鎮綠色隧道近來頻傳石虎出沒的身影、蹤跡，令往來民眾驚喜之餘，也才驚覺原來是裝置藝術，集集公所及隘寮社區發展協會希望藉此凸顯生態保育議題，提醒民眾開車或騎乘機車進出綠色隧道遊玩時，務必注意交通安全，減少「路殺」石虎的意外發生。

集集鎮是石虎的重要棲地之一，加上研究單位農委會特有生物研究保育中心（簡稱特生中心）也位在鎮內，使得集集鎮獲得外界給予「石虎娘家」的美譽，然而，據特生中心統計，從2017年迄今，南投縣總共發生7起石虎被交通工具擦撞的意外，經搶救後，最終仍造成6死憾事發生。

為改善居高不下的「路殺」石虎事件，集集隘寮社區發展協會特別結合國立台中科技大學師生，一起推動「石虎在哪兒？」彩繪裝置計畫，選擇綠色隧道兩旁路樹的樹洞作為畫板，迄今已畫了10多隻，不管是抬頭仰望、側身窺探、盤踞等各種姿態，均栩栩如生，其中，有一處樹洞外觀原本就好似台灣形狀，如今又多了台灣特有的石虎圖騰彩繪藝術，更增添生態教育意義。

集集隘寮社區發展協會總幹事李盈節指出，其實，被作為畫板的路樹樹洞，並非天生自然形成的，而是遭汽機車衝撞造成的傷痕，藉此裝置藝術也兼具幫路樹療傷、照護的功能，可說是一舉多得﹗

李盈節進一步表示，近來也有許多民眾上網po文，如「綠隧石虎好萌、好可愛」、「石虎在綠隧玩躲貓貓，開車小心慢行」等等，顯然已達到喚醒民眾重視石虎瀕臨滅絕危機的問題，不但令人欣慰，也增添綠色隧道觀光賣點。

集集綠色隧道全長約4.5公里，兩旁皆為1940時期種植的老樟樹，總計有1000多棵，繁茂的樟樹覆蓋了整條道路，因此獲「綠色隧道」之美名，且兼具觀光與人文價值，係隘寮發展協會擇此作為推動石虎彩繪裝置計畫的主因，不過，因欠缺上百萬元經費，目前只完成約300公尺的長度，希望各界能有錢出錢、有力出力，以利全線裝置藝術早日完成。

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