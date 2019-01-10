高雄輪船公司首推航海王營隊 強調「不會暈船」

2019-01-10 10:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市輪船公司與救國團首度合作推出「航海王」營隊，要帶國小學童搭遍高雄港區大小客船，還要在旗津玩大地遊戲，三天營隊全程搭船在港區走透透，十足港都味!輪船公司還掛保證，絕對不會暈船。

輪船公司說明，高雄港不只有交通渡輪，還有豐富的歷史文化背景、有最夯的觀光景點、最美的海岸沙灘。

營隊始業式將在最頂級的遊港輪「高雄輪」上開始，高雄輪也首度開放駕駛室跟機艙，讓小朋友們認識船舶構造、船舶原理與船員工作環境；三天營隊活動每日早上9點至下午5點，每日全程使用遊港輪、渡輪接力載送小小航海王們，遊遍高雄港區各大景點。

營隊規劃地點包含棧貳庫~棧伍庫等港區歷史舊倉庫、陽明高雄海洋探索館、智崴全球i-Ride體驗中心飛行劇院、Artzoo藝術動物園大型氣墊樂園、旗津在地之旅等……。

營隊共有兩梯（第一梯 1/21-23 、第二梯1/30-2/1），每梯次3天，報名費用為2900元，每日早上9點集合準時開始當天航程，下午5點就可來接回小朋友們，輪船公司表示，航行範圍皆在港區內，並無風浪，每段航程也不會超過1個小時，隨船都還有導覽老師說故事，絕對精彩不會暈船!小朋友參加營隊時，爸媽也可來個高雄河港之旅，重溫戀愛時期的兩人時光。

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