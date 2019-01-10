新崛江封街舉辦「2019高雄過好年-新崛江潮聖祭」將交管

2019-01-10 10:18

〔記者黃建華／高雄報導〕新崛江商圈1月12、13日將封街舉辦「2019高雄過好年-新崛江潮聖祭」活動，屆時將實施交通管制，警方籲請用路人配合改道。

「2019高雄過好年-新崛江潮聖祭」1月12、13日（星期六、日）12時起至24時止，在新崛江商圈文橫二路段（五福二路至新田路）舉行，期間新興警分局將實施區域交通管制，於12日12時場地布置起至13日24時硬體拆除撤場止，實施文橫二路南北向路段（五福二路至新田路）全線封閉，管制禁止車輛通行與停車，另周邊林森一路43巷、文化路（林森一路至仁智街）、林森一路15巷、文橫二路167巷及文橫二路143巷，均配合管制車輛進入文橫二路活動現場，經過車輛引導改道行走五福二路、新田路東西向，及林森二路、仁智街、中山一路南北向作為替代路線。

警方呼籲，屆時民眾如有路過附近路段應遵守員警指揮並遵守交通法規與現場維持秩序的工作人員引導，以免發生交通阻塞，以期活動過程順利圓滿。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/