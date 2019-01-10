為讓毛小孩「開心」 飼主一擲千金面不改色！

2019-01-10 10:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕毛小孩得心臟病怎麼辦？根據獸醫界統計，年紀大的吉娃娃、馬爾濟斯等小型犬，罹患心臟疾病比例高達7成，主要是「二尖瓣閉鎖不全」症為主，國內以往沒有寵物開心手術的技術和設備，少數飼主將毛小孩帶往日本動手術，如今國內獸醫界首開先例，新北市左岸動物醫院近兩年在日本獸醫心臟醫療團隊和國內小兒心臟外科醫師的協助下，成功為國內罹患「二尖瓣閉鎖不全」症的狗狗修補心臟、延長壽命。

左岸動物醫院院長邱顯傑說，目前國際間僅有英、美、日擁有動物心臟外科手術經驗，他計畫以5到10年時間學習及累積經驗，讓台灣的毛小孩也能受惠，並且將目前所需的7、80萬元費用，逐步降至人類心臟手術等級（健保支付約40萬元），讓更多飼主有能力為毛小孩救命。

張媽媽的愛犬、10歲的馬爾吉斯犬「小乖」乖巧又可愛，是張媽媽的命根子，走到哪都帶著牠，但「小乖」近來活動力變差、走兩下就不想動；原本以為是年紀大，後來症狀愈來愈嚴重，到醫院診治才知罹患心臟「二尖瓣閉鎖不全」症。

張媽媽為救「小乖」，願意不惜代價幫愛犬動手術，邱顯傑由日本獸醫心臟外科團隊指導，和國內小兒心臟外科醫師協助，花費6小時動手術，成功為「小乖」修補心臟瓣膜，術後恢復原本活潑模樣，張媽媽還與「小乖」一起寫卡片感謝醫療團隊「妙手回春」。

邱顯傑為新北市獸醫臨床醫學會理事長，他指出，以往有民眾把毛小孩帶往日本動手術，但近年台灣已成為狂犬病疫區，此路困難重重。

邱顯傑2年來已完成5例毛小孩開心手術，其中4例成功，平均可延長動物病患3至7年的壽命，但是因為動物沒有健保，飼主負擔至少7、80萬元起跳，費用包括外籍醫師的諮詢指導、8人醫療小組手術，以及術後為期一週的全天候、3班制輪班重症後續照顧費用，未來他的醫療小組能夠全程掌握關鍵技術後，費用可望降低。

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