台南冬季旅遊找女神代言 宣傳短片逾7.2萬人次觀看

2019-01-10 09:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕跟著林意箴Diane，在台南與繽紛相遇 ；一起尋找屬於你自己的顏色。

台南冬季旅遊主打宣傳片「FIND YOUR TAINANTONE」，邀請超人氣的新一代女神林意箴代言，宣傳短片播映3週以來，已逾7.2萬人次觀看，並且持續增加中，精準找對人、抓對行銷策略，網友紛紛按讚留言「拍的不錯ㄟ」「超棒的！」

也有網友說，能拍出候鳥紫算是很貼近，每天上班台17線旁都一大堆鳥，瞬間讓人想到之前IG 台南的顏色；從愛台南的眼睛看出去，什麼色調都是美麗，有一種病，叫「愛台南」。

林意箴也在自己臉書粉專分享「獨家照片」，寫下留言「台南真的太美了 」！

台南旅遊「FIND YOUR TAINANTONE」冬季宣傳短片，邀請新一代女神林意箴代言。（擷自Youtube）

林意箴也在自己臉書PＯ台南四草紅樹林照片。（擷自林意箴臉書）

台南旅遊「FIND YOUR TAINANTONE」冬季宣傳短片，唯美鏡頭、繽紛色彩，網友大讚台南超美。（擷自Youtube）

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