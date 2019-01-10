中南部高溫近30度 下週日東北季風又增強

2019-01-10 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕今日由於東北季風減弱，迎風面水氣減少，因此各地天氣大致穩定、陽光露臉，僅東半部地區及北部山區偶有零星雨；溫度方面，白天北部及東半部氣溫明顯回升，高溫可至25至27度，中南部可達28、29度，各地感受舒適至溫暖，中南部日夜溫差大，各地早晚仍稍有涼意，低溫在17至20度，民眾需特別注意。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、馬祖及金門為「普通」等級；雲嘉南以南位於下風處，易累積污染物，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區局部短時間可能達紅色警示等級。

週五、週六（11日、12日）各地仍大致舒適溫暖，位在迎風面的東半部地區及北部山區有些局部短暫雨，北部地區雲量亦增多，中南部地區多雲到晴；不過週六開始台灣附近水氣稍增、北部及東半部雲量偏多，高溫將略降3、4度，各地低溫仍普遍在17至19度之間。

下週日至下週二（13日至15日）將有另一波東北季風增強，迎風面水氣增多，北部及東半部地區易有局部降雨，中南部維持多雲到晴，北台灣整天濕涼，其他各地早晚也偏涼。

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