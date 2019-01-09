桃園角板山行館梅花季 12日登場！

2019-01-09 23:20

〔記者李容萍／桃園報導〕繼楓紅、落羽松之後，越冷越開花的雪白梅花也紛紛綻放！桃園市2019角板山行館梅花季，將在12日登場，今年梅花季主題「賞梅活動趣」主打親子同樂，活動日期1月12、13日及20日共3天，六大活動包括賞梅同樂、梅下野餐、草地遊戲、親子點心攤、拍照打卡送桌遊以及原住民族傳統藝術展演，讓遊客賞花之餘，也能闔家同樂。

復興區角板山行館梅園面積2公頃，共種植200多棵梅樹，是台灣北部最大的梅園之一。每年初雪白梅花綻放枝頭，花香芬芳撲鼻，伴以角板山美麗的山林景色，總是能吸引民眾前來賞梅，目前梅花已開2成，預估到農曆年前，想賞花的民眾要把握時間，不然錯過就要再等一年。

市府風景區管理處表示，梅花季期間的12、13及20日為「限量活動日」，這3天賞梅區附近設有草地野餐區，每天限量50組的網路報名梅下野餐雖已經秒殺，但仍歡迎親子揪團參加野餐，只要在「限量活動日」來園，成功拍照上傳的前300人，可到服務區出示上傳成功畫面，可獲贈限量「角板山文創桌遊紀念品」。

此外，「限量活動日」另邀請在地三民、羅浮、介壽、長興等國小演出森巴鼓、管樂、弦樂、合唱、戲劇舞蹈、打擊、歌謠表演，以及羅浮青年美聲組、原林藝術舞集及2016年獲夏威夷國際烏克麗麗大賽冠軍的蔡晧怡等接力演出。

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