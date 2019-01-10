台鐵潮州-台東夜間列車不停駛 台灣燈會還加開班次

2019-01-10 00:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台鐵的屏東潮州站到台東站的夜間列車，自2017年中開始停駛，以利電氣化夜間工程集中時間施工，停駛期間改採公路客運替運旅客，不過，為利元旦、春節及台灣燈會等連假、活動的疏運，夜間列車現已回復正常行駛，且為了因應今年燈會，還會加開班次。

台灣的環島鐵路幹線目前僅剩屏東線潮州到枋寮段、接續南迴線枋寮到知本段未電氣化，為利工班集中時間施工，週一至四及週日夜間7點後的班次停駛，以公路客運代替於火車站點間接送旅客。

以往夜間列車停駛，遇連假、暑假及1、2月（元旦、春節到二二八等假期）為疏運，皆回復正常班次，不過今年將會延到3月3日，屏縣府交通處指出，燈會期間不僅回復正常列次，最多1天還會增開17列次。

交通處官員表示，屏東燈會於2月19日登場，3月3日閉幕，而主燈區位於東港大鵬灣，預估可吸引700萬人潮，並集中在晚間到訪，各項交通疏運中能大量載送旅客的鐵路極為重要，經評估林邊火車站的距離大鵬灣近、腹地較大，將是此次燈會最重要鐵路轉運站之一，但林邊站屬停駛站點，燈會期間若是停駛，原本就已車多的公路恐被塞爆。

官員說，經向交通部反映應預先因應人潮，協調從2月15日開始到3月3日，新左營站至潮州站區間，每天皆加開南下列車1班次、北上列車5班次共6班次（新左營站往南17:35，潮州站往北19:43、20:55、21:44、22:15、23:40）；潮州站至林邊站區間則於假日期間加開10班次往返，林邊站於假日並增停1班達新左營站的列車，每日最多增開17班次，以疏運大量人潮。

南迴電氣化工程日前受台電環評卡關，現在還因台灣燈會壓縮夜間施工時間，電氣化工程會否延宕引發關注，鐵道局官員強調，1到2月本來就非夜間停駛時段，壓縮施工較去年僅多3天，此影響與台電環評卡關等，皆在掌握當中，目標就是2020春節前完成潮州枋寮區間的電氣化。

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