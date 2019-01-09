桃園市斑馬線變裝了！拉鍊型、3D立體、大玩色彩…你看過？

2019-01-09 22:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局參考國外案例，陸續試辦「綠底行穿線」、「3D立體行穿線」、「拉鍊式行穿線」、「彩色行穿線」等4種有別於傳統枕木紋的彩色行穿線型態，以加強車輛駕駛人禮讓行人的觀念，提升路口整體安全；許多用路人第一眼看見這些特別的斑馬線覺得好奇會放慢速度，但也有民眾認為多此一舉，馬路三寶根本不會管有沒有斑馬線存在。

對此，交通局表示，後續將觀察新式行穿線的試辦成效及路型，再選擇適合的行穿線擴大設置。

交通局長劉慶豐表示，交通局推廣「人本交通」的道路安全理念，與開南大學合作，針對「彩色行穿線」的顏色及樣式於桃園藝文特區及中壢六和商圈進行問卷調查，結果以綠色及黃色樣式獲得民眾青睞，故以此色樣試辦；利用高對比的顏色，增加行穿線的明顯度，警示車輛駕駛禮讓並注意行人，並宣揚行人優先的觀念。

此一新式「彩色行穿線」，以原有的白色行穿線為基礎，於間隔80公分處劃設1公尺寬，45度斜交黃、綠相間的彩色標線，增加行穿線的辨識度，提醒駕駛人行經路口時能禮讓行人。

交通局2016年率先在市轄多處學區及人潮眾多的交岔路口均設置「綠底行穿線」，以增加傳統行穿線明顯度，各校師生及家長反應良好，交通局持續針對校區周邊行穿線進行綠底鋪面的劃設。

同年在八德區中正路與建國路口，去年在桃園區新埔六街與同德五街口、新埔六街與同德六街口、楊梅區中興路瑞埔國小前，設置「3D立體行穿線」，以現有行人穿越道線為基礎，利用立體及彩色型式加以改良，讓路口行穿線更顯活潑。

另外，去年在桃園區中正路與同德六街口，參考韓國案例，設置「拉鍊型行穿線」，以二組分向且交錯的斑馬線，提供行人寬敞的穿越空間，並以箭頭圖案導引行人通行，避免面對面的衝突，提升行人穿越路口的效率。

市府道安會報顧問也是警大交通系教授蔡中志肯定斑馬線變裝的試辦，他認為對照許多民眾不遵守交通規則，不愛走斑馬線，警察執法時又常得面對民代杯葛，包括日、韓國家都會以比較醒目且有變化的斑馬線，相較傳統斑馬線更能宣揚行人優先的觀念。

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