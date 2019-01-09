紓解血荒 軍備局205廠挽袖響應

2019-01-09 22:59

〔記者張忠義／高雄報導〕冬季血荒，加上春節9天假期即將到來，為了讓血液供應無虞，軍備局生產製造中心第205廠，今天邀請捐血中心捐血車到廠辦理捐血活動，希望能及時補充冬季血荒，更能拋磚引玉讓更多人加入捐血救人的行列。

捐血車一進入營區，政戰主任李之坤上校率先登上捐血車挽袖捐血，透過營區播音系統提醒，205廠官兵同仁暫時放下工作，踴躍登上捐血車熱情挽袖，愛心不落人後，發揮「分享健康、捐血救人」的大愛精神，以實際行動展現熱心公益、關懷社會義行。

205廠廠長林正雄少將鼓勵同仁養成運動習慣，定期捐血，常保身心健康，希望參與捐血同仁體悟到助人的快樂，更懂得珍惜生命。

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