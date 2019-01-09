雲林禁廚餘餵豬 農委會堅持合格可用免罰

2019-01-09 23:59

〔中央社〕雲林縣今天正式公告禁用廚餘養豬，並對未具高溫蒸煮設備的業者開出第一張罰單。農委會陳吉仲今晚說，廚餘蒸煮符合環保署規定的養豬場，可以持續使用廚餘，不會被開罰。

雲林縣率先全國禁用廚餘養豬，經過輔導期之後，縣府環保局今天正式公告絕對禁用，即使經過攝氏90度高溫蒸煮超過60分鐘也不行，並對一家沒有高溫蒸煮設備的養豬場開出第一張罰單並要求改善，否則將以廢棄物清理法處以新台幣1200元至6000元罰鍰。若發現有養豬戶收集大型餐廳廚餘養豬，最高可罰300萬元。

雲林縣環保局是依據廢清法第14條第1項公告指定「雲林縣一般廢棄物（生—熟廚餘）之處理場所」，指定經主管機關核可的堆肥廠（場）、民營掩埋場、焚化廠、動物飼料以外處理場或再利用場所（化製廠），可處理廚餘，其餘一概不准。

對此，陳吉仲今晚在非洲豬瘟中央災害應變中心會議後表示，中央的防疫規範是已向環保署登記、有蒸煮設備、依照規定高溫蒸煮的357場餵廚餘的養豬場，就是可以繼續使用廚餘，不會被開罰，中央災害應變中心已經說過很多次了。

陳吉仲說，有關廚餘的管理，昨天已跟行政院長賴清德進行4個小時之久的作業實況盤點，包含確認各縣市的豬隻飼養頭數、養豬場場數、廚餘的個別使用量、所用廚餘來源等。

他說，結論是不可能禁止廚餘跨縣市流通，但是管理上要有完整的配套措施，不然廚餘當堆肥處理若被野豬吃，也會有風險。

他舉例，以屏東、桃園都超過300場來說，所使用的廚餘來源都不是來自自己縣市供應，其中屏東使用的廚餘有9成來自高雄市，如果禁止廚餘跨縣市流通，屏東養豬場廚餘會不夠用、高雄市產出的廚餘也會無處去；桃園使用的廚餘則來自台北、新北供應。

相反地，顛倒過來的樣態則是只有9場廚餘養豬場的台北市、100多場的新北市，自己產生的廚餘勢必要流到其他縣市。

其他在邊境管理上，仍要降低中國旅客私帶豬肉與製品到台灣。陳吉仲說，中國飛台灣的航空公司已經全面在機上廣播宣導內容；但是放映宣導影片部分，只有台灣的航空公司及1家大陸的公司有做放映，將推動所有航空公司都播放宣導影片。

他也提到，一週內將提供縣市政府兩種手冊，一份是預防性的作業手冊，另一份是發生疫情時使用的作戰手冊，會列出地方政府、各部會的工作內容。至於金門縣豬肉製品禁止輸入本島14天，至16日止，維持不變。

會中也規範，非洲豬瘟防疫分三級進行，各級都制定各部會、地方政府的分工內容，而這三級分別是第三級為預防階段，第二級是只要有1個案例在離島或本島發生，最高的一級開設則是有2個案例以上或2個縣市有疫情蔓延開來。

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