前瞻4000萬種花 民代批評：「一路花」變「一直花」

2019-01-09 22:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府去年以前瞻計畫經費4000萬元進行「縣道168線道路景觀改善工程」，移植分隔島上大多數原有樹木，改種花草，營造「一路花（168）」大道，但完工後至今民代批評花草生長情形不如預期，移植樹木存活率低，花草易枯死更需花錢維護，「一路花」變「一直花」。

民進黨縣議員林緗亭指出，此為前縣長張花冠任內的植栽工程，至今花草生長情況只有縣治特區路段開花情形較好，太保、水上段景觀普通，朴子段生長狀況不佳，民眾反映未如當初所說可呈現漂亮的一路花大道，移植樹木不少乾枯死亡有如「樹木墳場」，要求新上任的縣府要提出辦法改善，更不可成為錢坑。

國民黨縣議員王啓澧批評「根本是亂花錢」，樹木挖除後有鄉親反映原有樹木可遮蔽對向來車燈光，現在晚間行駛常覺得刺眼，且整條路的中央分隔島種花，易凋謝又不易維護，若死亡還要重種，質疑日後為了這條「一路花」大道，恐要「一直花」。

嘉義縣府新上任的建設處長林聰利表示，因168線原有分隔島淨寬僅1.1公尺，樹穴寬度不足，樹木生長狀況差也歪斜，去年進行景觀改善，經費4000萬元，總長15.4公里，原有植栽移植至農業綜合園區，重新種植長年生矮灌，朴子至高鐵大道有九重葛、細葉雪茄花、太保、水上段有黃花馬櫻丹、藍雪花，分隔島頭配置蔓花生、銀紋沿街草、黃扇鳶尾玉龍草、馬蘭及紫嬌花等多年生草本植栽，以四季變化不同花栽顏色點綴，營造整體景觀及風貌，去年12月中完工驗收。

林聰利說，移植的喬木、灌木依契約規定由廠商保活一年，存活率應達70%，現況喬木存活率約60%，灌木存活率約10%，請廠商加強養護，未達70%依契約規定補植或扣款。

而分隔島新植植栽由承攬廠商保活2年，存活率應達100％，植栽生長狀況不良處要求廠商辦理補植，保固期滿後將由植栽定期維護開口契約進行養護；林聰利坦言新植花草並非耐旱，保固期到後養護不易，將請廠商針對合約內容及實際狀況檢討，擬出處理方案。

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