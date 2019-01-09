校董夫妻連12年發紅包 助清寒學生過好年

2019-01-09 23:41

〔記者李容萍／桃園報導〕曾是一級貧戶的啟英、治平高中董事長吳慶堂、王美只夫婦，從2007年起於農曆年前自掏腰包，幫助多校的低收入戶學生家庭度過寒冬與春節；夫婦倆9日再捐出471萬3000元發送過年紅包，計有1155名國高中學生受惠，每人紅包5000元，累計這12年來吳慶堂夫婦共捐出4314萬元，受惠學生共1萬0505人次。其中，今年提出申請的國中生有100人領5000元，236人500元。

6歲喪父的吳慶堂，出身一級貧戶家庭，由母親辛勞撫養他及幼小弟妹成長，對於貧困生活十分感同身受，和被學生暱稱媽咪的妻子王美只，以「愛心辦學」理念經營教育志業，把學生視如己出，對家庭經濟困頓學生，平日除供應免費愛心便當，補助畢業旅行、公民等活動旅費，讓他能安心讀書、順利參與活動，勇敢築夢，點綴精彩人生不留空白與遺憾。

啟英高中表藝科學生胡詩婷，因家中有8個兄弟姊妹，平常得輪流在客廳打地鋪，生活物質拮据但相處愉快，家中有4位兄弟姊妹均選擇進入啟英就讀，哥哥已經畢業、姊姊就讀高三、妹妹讀一年級，有了校董夫婦像爸媽般的疼愛，讓4人能無後顧之憂的快樂學習。

啟英高中普通科劉勝弘，小學三年級時媽媽罹患癌症，將他送到阿姨家寄養，待在醫院接受化療期間，母子倆一個月才能見面一次，剛開始他只會埋怨為何要分開，直到五年級時才明白媽媽的偉大，開始奮發讀書，國中會考時考取啟英高中領取40萬元，他期盼一年後的學測能有好成績，更相信只要堅持下去一定可以脫貧、改變命運。

治平高中美顏技術科李春容，小學時家中巨變，導致必須與哥哥寄宿在親戚家，媽咪和董事長將學生視如自己的孫子、孫女般疼愛，不僅提供愛心便當，也提出低收入戶學生免費的福利，讓她不會因經濟問題而無法參加各項課外活動。

治平高中普通科鄭雅馨，3歲時父母離異，媽媽一手扛起家計，而從小寄養在阿姨家，聚少離多的日子，她現半工半讀，只希望能幫媽媽分擔，不讓她再如此辛勞，她很感謝董事長和媽咪，未來有能力也會幫助更多的人，讓這份愛持續傳承下去。

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