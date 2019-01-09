台南北門三寮灣東隆宮玻璃剪黏少見 修復保存

2019-01-09 22:57

〔記者楊金城／台南報導〕北門三寮灣東隆宮完成廟頂整修工程，拆下來的221件剪黏作品，是50年前台南剪黏大師葉進益與葉進祿兄弟檔的玻璃剪黏作品，東隆宮視為珍貴文物予以保存，並將逐年逐批修復。

修復東隆宮剪黏的重責落在70年次的剪黏藝術家林秉賢身上，因葉家玻璃剪黏作品破損嚴重，修復難度高，1年多來他利用時間才修復28件。

三寮灣東隆宮總幹事吳崑源說，受限於修復經費不足，決定逐年修復剪黏，目前並在東隆文化中心推出「奇裁」林秉賢剪黏藝術創作與修復特展，展示東隆宮現階段修復剪黏成果，也讓信眾和遊客了解東隆宮文史和保存文物的用心。

三寮灣東隆宮主祀李府、溫府、吳府、池府千歲和保生大帝，是當地信仰中心，三年一科王船醮典聞名中外。

林秉賢說，剪黏在台發展約150年歷史，成為台灣宮廟建築裝飾的重要一環，因時代演進並有陶瓷片、日治瓷碗、彩色玻璃、淋搪材料、仿古陶瓷碗等不同材料，剪黏題材多為教忠教孝的歷史與神話故事，和富有吉祥寓意的神獸與花鳥圖騰，廟頂、壁堵的剪黏上演一齣齣精彩絕倫的好戲，東隆宮的剪黏並是安平剪黏名家葉家所作，值得修復保存。

林秉賢師承王保原、陳三火大師的剪黏技藝，如今卻要修復葉家剪黏，林秉賢說，葉家玻璃剪黏製作不易，首先需要研究了解葉家派系的手法特色，並要克服早期彩色玻璃燒製的色差與控制每個復原的零件尺寸要與原有的相符合，比一般剪黏創作難度還要來的高。

林秉賢說，剪黏工藝融合雕塑、彩繪、剪黏鑲嵌及媒材運用，是相當豐富的文化藝術，希望透過展覽推廣剪黏藝術，不致凋零。

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