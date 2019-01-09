三鶯線施工店家生意受影響 捷運局：稅收減免

2019-01-09 21:24

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌區鶯桃路段架設捷運三鶯線高架橋墩，施工圍籬造成限縮道路、劃設紅線，引起周邊商家批評無法做生意，今天晚間在鳳鳴國中舉行說明會。對此，新北市捷運工程局三鶯工務所主任張壯習表示，會以滾動式架設圍籬，同時，向國稅局發文，讓受影響的住戶房屋稅、地價稅能夠減免。

鳳鳴里長陳芷柔表示，捷運施工除了限縮道路，路邊也劃設紅線，民眾不敢臨時停車買東西，影響周邊店家生意；另外，鶯桃路原先為四線道車流量就大，現在改為兩線道，讓民眾北上、南下車流更為壅塞，「沒有在七點前出門就準備堵」。

到場參加說明會的民眾向捷運局建議，這段施工期間，住戶可以忍受黑暗期，但是應該也要有補償措施；現場也發生小型抗議的插曲，不少民眾拉起布條抗議「路線錯誤、捷運改道」，甚至也要求捷運地下化。

張壯習表示，已經向國稅局發文，從去年架設圍籬開始算起，受影響的住戶能夠減免房屋稅、地價稅，交通要道限縮部分，會以滾動式架設圍籬，預計1到2年內能夠後退、撤離；由於福德一路到便利商店路段，曾有里民反應下雨淹水問題，因此高架橋墩完工後會加設排水箱涵，該路段會再增加1年多時間施工。

捷運改道方面，捷運局指出，三鶯路線在行政院已經核定，若是以居民建議路線，則會增加48棟民宅拆除，以及222筆土地徵收，而環評差異報告、綜合規劃報告、都市計畫變更等都需要重提，將無法如期完工。

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