13只空貨櫃掉落高雄港 二港口航道管制

2019-01-09 20:47

首次上稿：20:46

更新時間21:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕停泊在高雄港115號碼頭的長榮海運公司聖紐哈文輪，今天下午2點18分進行吊掛作業過程，13只空貨櫃因碰撞落海，因為其中5只貨櫃在2港口迴船池，台灣港務公司緊急封閉航道，撈起多只貨櫃，其餘仍在海底，因為要打撈，航道至晚間仍持續管制，高雄港務警察總隊派船隻警戒，以防船隻誤入。

高雄港務分公司指出，已撈起3只貨櫃，正吊掛第4只，晚間9點多，又找到2只貨櫃，目前考慮開放吃水12米以內的船隻出入，也引導其他船隻從一港口進出。

高雄港務分公司強調，聖紐哈文輪進行吊櫃作業過程，吊架不慎碰撞空貨櫃，導致貨櫃傾斜，吊架也卡住，欲再移動時，其中13只空櫃落海。

高雄港警表示，今天下午2點35分，高雄港信號台通報，停靠115號碼頭的某艘貨櫃輪，於2點18分進行吊櫃作業時，13只空貨櫃因碰撞落海，目視有5只貨櫃在2港口迴船池，派2艘船隻拖往船邊，另3艘拖船在旁警戒，並聯繫吊船尋找沉沒貨櫃的位置，準備打撈，目前管制2港口船舶進出。

13只空貨櫃掉落高雄港，導致二港口航道管制。（取自「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」）

被吊起的貨櫃。（記者洪定宏翻攝）

船隻移走貨櫃。（記者洪定宏翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/