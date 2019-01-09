紙廠廢氣廢水好毒 環保署稽查小命差點不保

2019-01-09 21:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化知名製紙廠華德美專門生產高級紙類，多年來因排廢問題惹來民怨，面對檢舉也不怕，設置電子監控設備反蒐證，令附近居民恨得牙癢癢，檢警決定大動作調查，卻發生稽查人員採樣時不慎聞入過多硫化氫，發生昏眩，小命差點不保，彰化地檢署今將洪姓負責人依違反水污法、廢棄物清理法起訴，更罕見地要求法院勿輕判、勿緩刑。當地民眾得知都說，政府終於硬起來了！

根據調查，華德美曾因排放廢氣、廢水遭檢舉，前年9月檢方偵查時，工廠還推稱惡臭來自空氣污染，而廠內鍋爐能源都由「旺耕公司」代燃，他們不知旺耕使用何種燃料以致產生惡臭，僥倖逃過一劫，然而惡臭依舊，檢方再追查發現，廠內廢水槽暗藏水管，直接將厭氧狀態紙漿污泥流入排水溝，造成堆積產生惡臭。

附近居民指證，華德美固定中午及午夜排放廢水，深夜廢水最臭，像死豬或死雞的屍臭味，窗戶都要關閉，有時睡覺還要戴口罩，也有居民表示，半夜硫酸位會從浴室排水溝漂出，相當難聞；明聖國小老師也指證，上課期間常有臭味漂入校園，經常要關閉門窗、學生戴口罩上課，也有農民表示，紙漿污泥會倒灌農田，為此要重新插秧。

前年9月13日，環保署中區督察大隊許姓督察員，帶著簡易儀器進入暗管流放口監測，硫化氫數據當場破表（可容許10PPM，儀器可偵測100PPM），許員發現時已不慎吸入過多硫化氫，呈現動作遲緩，昏眩狀態，幸經同仁緊急拉出函洞，才恢復意識，後來督察員乾脆帶防毒面具進入，才採樣成功，硫化氫高達199.1PPM，數據出爐令不少稽查人員大吃一驚，直呼「差點出不來了」。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，該造紙工廠排放廢水、惡臭氣體造成當地民眾生活巨大影響，流放廢水濃度超標，產生最毒的硫化氫，導致稽查人員採樣時不慎吸入過多硫化氫，造成昏眩，危及生命，洪姓負責人涉嫌違反水污法與廢棄物清理法，最重可判處3年與5年，刑度並不高，檢方除諭知沒收不法所得7674萬元外，也建請法院勿予輕判，也勿給緩刑。

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