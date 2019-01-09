台南小北夜市BOT行不行？ 年底有答案

2019-01-09 21:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南人熟悉的美食重鎮小北觀光夜市（又稱小北商場），雖然不像往年那樣繁榮風光，但是不少老店依然飄香，內衣、鞋子等傳統百貨堅守崗位，該基地正展開BOT委外開發可行性研究評估，最慢年底前有答案。

小北觀光夜市即為北區「市26」市場用地，台南市市場處表示，隨著大台南經濟發展，小北觀光夜市必須振興轉型才不會被邊緣弱化，希望透過BOT案委託民間廠商帶來新契機，依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法規定，地下1層及地上1層，或地上1層及2層作市場使用，未來委外開發應可創造多贏局面。

不過，小北商場發展協會也反映心聲，委外BOT案至少3年的興建期，興建期間將衝擊原攤商生計，而且目前市府以優惠租金租給小北商場，未來委外營運廠商是否願意以原租金價格出租令人憂心。小北商場也建議，現況每個攤位規模約10坪，未來攤位規劃能夠不低於這大小，以及若不願繼續承租BOT案攤位的原既有攤商，可以另有補償方案。

台南市市場處不諱言表示，BOT案開發興建期間，在市區另覓1處夠大的空間暫時安置這180多家攤商不容易，招商條件亦會要求廠商將原攤商列入優先容納對象，可是相對廠商是否願意如此？加上國內經濟環境競爭激烈，廠商自有投資風險評估，變數尚難預料。

市場處也表示， 該案基地區位鄰近台南火車站，極具開發潛力，審查委員也有建議，委外不應設定太多條件或硬性要求過多回饋，「廠商要能賺錢才會來投資」，可由廠商自提，列為甄審評分項目，可行性評估最慢今年底前出爐，如果可行就能進一步著手招商計劃，如果可行性低，也會供市府政策調整參考。

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