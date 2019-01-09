北市年貨大街開跑！活動送刮刮卡頭獎「一兩黃金豬」

2019-01-09 19:58

〔記者楊心慧／台北報導〕農曆春節將至，台北市年貨大街開跑，今年聯合九大商圈、夜市舉辦優惠活動，推出以紅包袋裝的限量豬年發財金，內含刮刮卡，獎項多達500種，頭獎為價值6萬元的「一兩黃金豬」；此外，今年鮑魚、魷魚產量減少，預估今年上漲2至3成，魷魚絲價格也連帶上漲，但花生、瓜子、開心果價格則與去年差不多。

台北市政府今年聯合迪化街、寧夏夜市、艋舺夜市、華陰街、後站商圈等九大商圈推出年節活動，北市商業處今天舉辦記者會，展示九大商圈年節商品，包含乾貨、生鮮、年菜、夜市小吃、皮鞋、服飾等，應有盡有。

台北市長柯文哲也將於近期在七個商圈、夜市發放發財金紅包，內含刮刮卡，獎項多達500種，除了一兩黃金豬外，還有高級行李箱、Switch、年貨禮盒、LINE Points點數100點等。

九大商圈、夜市串聯活動包含期間內只要前往2家以上活動指定店家消費滿1000元，即可限量獲得LINE Points100點；每日在指定店家不限金額消費的前10位民眾，可獲得發財金一份。民眾只要使用「TaipeiFriendlyGO!」APP，或是每日前100名下載「台北捷運GO」APP，也能獲得發財金。

台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，去年天候不佳，人潮受影響，今年天氣不錯，預計人潮應比去年多，目前年貨大街攤位已出租近9成。

徐慶棋也說，今年鮑魚、魷魚產量較少，預估今年漲2至3成，因此魷魚絲價格也上漲，不過像是花生、瓜子、開心果等，價格都與去年差不多，並未上漲。

寧夏夜市觀光協會理事長林定國表示，寧夏夜市有多達800多種不同的美食，全台各地美食都能在此找到，尤其最知名的莫過於蚵仔煎、滷肉飯，寧夏夜市有4家蚵仔煎，Q彈、酥脆的都有，每家口感都不同，歡迎民眾可在過年前到寧夏夜市品嚐。

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