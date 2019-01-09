屏東戶政新措施！離婚先看片學當「合作式父母」

2019-01-09 22:45

〔記者李立法／屏東報導〕國內離婚率居高不下，親子關係常因父母離異而撕裂，衍生社會問題，為提倡「合作式父母」觀念，縣府祭出新措施，今年起凡育有未成年子女的夫妻到戶政事務所辦理離婚手續時，將要求觀賞親職宣導短片，雖無強制力，但未來若面臨爭取子女監護權時就可能發揮加分效果。

屏東地方法院少家庭於2015年率先要求訴離爭取子女監護權的夫妻，接受兩堂共6小時的「親子事件父母心理教育課程」，雖無強制力，但法官會將當事人參加意願及態度納入裁判參考，陸續獲得國內11個地方法院響應。

屏東地院少家庭長張以岳表示，自從導入離婚親職教育課程後，兩造當事人負面情緒明顯緩和，願意接受調解的比例也增加，但有將近8成的離婚案件是當事人自行前往戶政機關辦理，有人為求得解脫，不惜接受嚴苛的離婚條件，剝奪親子權益，對子女造成極大傷害。

屏東縣每年有近2000對夫妻離婚，為鼓勵雙方在結束婚姻後當個友善且合作的父母，不要造成孩子的痛苦，經屏東地院與屏東縣政府開會後達成共識，屏東縣境內各戶政事務所今年起將針對育有未成年子女的離婚夫婦，提供4至5分鐘的親職短片播放服務。

縣府民政處長鄭文華表示，已要求各業管單位因地制宜儘快建置硬體設施，未來也將由縣府自製符合屏東民情的親職短片，希望離婚男女都能好聚好，與子女維持良好互動，減少因父母離異而產生的社會問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/