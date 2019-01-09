週四全台天氣晴朗溫暖 南部日夜溫差增大

2019-01-09 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕明天（10日）東北季風減弱，迎風面水氣減少，各地多是舒適溫暖的好天氣，高溫落在25至29度左右，但早晚仍有涼意，尤其是中南部日夜溫差大，民眾要注意保暖；東半部地區及北部山區偶有零星降雨，南部地區空氣品質較差，清晨有局部濃霧，早起開車的人須注意行車安全。

根據《中央氣象局》預報，今晚台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎金馬沿海及空曠地區容易出現8至9級強陣風，海面風浪大，海邊活動或海上作業須注意安全；今晚起至週六（12日）清晨，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

《天氣風險公司》說，明天一直到週六白天，各地都是好天氣，溫度方面，太陽出來後氣溫快速上升，預估中午從北到南的溫度在25至28度左右，中南部地區日夜溫差增加，南部內陸地區則因雲量少，有機會上探30度。

紫外線方面，全台多為中量級，南部及基隆、台北、宜蘭、台東、南投、雲林達高量級，民眾須多加留意。

空氣品質方面，高屏地區達「橘色提醒等級」，敏感族群要特別注意；中部、雲嘉南、金門馬祖為普通等級，其他地區則狀況良好。

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