南投浪漫情人橋下旬就會開放 人太多還是會晃

2019-01-09 21:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府為南投燈會而闢建的浪漫情人橋，引道已完工並已驗收，現等觀光處施設橋面上的固定型光廊，預定本月下旬可完成，整座橋就可開放通行，縣府工務處長陳錫梧說，去年燈會遊客反映人多就搖晃的問題，雖用斜張方式改善，但因橋墩的跨距太長，改善有限，水舞、銅梁火龍表演等人多時將會管制，5分鐘放行1次。

去年2月南投燈會舉行時就開放的浪漫情人橋，有橋無引道而讓遊客走鷹架搭的臨時引道，及眾多遊客在橋上走共享搖晃感覺，飽受民代抨擊。燈會結束後，傳出承包商跳票3億元的財務危機，後來該橋的引道工程停擺，去年8月才復工，施作兩端的引道外，也以斜張方式來改善該橋人一多就搖晃的問題。

引道工程加斜張改善工程，去年11月完工，斜張改善工法對搖晃問題改善有限，工務處長陳錫梧說，這是因該鐵橋的橋墩跨距太長之故，因此今年燈會將會在水舞、銅梁火龍等重要節目時管制上橋人數，最多一次開放500人上橋。

目前觀光處正在施作橋上的光廊，將去年燈會的臨時燈管改成錏管式固定型燈管，觀光處長王源鍾預估光廊工程在本月下旬就可完成，只要工務處點頭，屆時該橋就能開放通行。

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