功德無量！這社團送大獎辦捐血 14年募逾520萬cc

2019-01-09 21:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁獅子會農曆春節前都發起的愛心捐血活動，為鼓勵民眾挽袖，除了「參加獎」的伴手禮之外，還提供大型家電摸彩，果然「重賞出勇夫」， 迴響熱烈，14年來累計募得逾520萬cc，成效驚人。

歸仁獅子會2019愛心捐血嘉年華活動，週日上午將在新豐高中登場，由於今年農曆春節年假長達9天，為儲備足夠的安全庫存量，籲請各界共襄盛舉。

會長李酈芸表示，捐血活動已邁入第15屆，今年仍準備了豐富的獎品，挽袖者除可獲贈關廟麵伴手禮之外，也能參加摸彩，包含電動腳踏車、電視機、電扇，以及系列電器用品。

當天現場還有免費的命理諮詢、紫微斗數、生肖姓名、時空論相等，並提供義剪服務，台南市救難協會還安排緊急逃生高空垂降技術的體驗，活動內容豐富。

台南捐血中心企劃課長陳容苹指出，歸仁獅子會之前的活動都很成功，平均每年可募得1400袋以上，對於庫存量的挹注，幫助很大。

陳容苹說，目前台南的庫存量為8.1天，但農曆春節的連休，加上捐血主力族群之一的學生放寒假，「未雨綢繆」，這場活動需要各界力挺。

陳容苹也提到，現階段更欠缺的血液為O、A型，希望民眾踴躍挽袖，一起發揮大愛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/