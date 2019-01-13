天天吃好料》新竹「享噹初」 西式漢堡加中式麵線

2019-01-13 08:55

［記者洪美秀／新竹報導］「一口麵線、一口漢堡」一切都回到「享噹初」！新竹市東門市場這兩年興起年輕人美食創業風，除有傳統美食，融合中式傳統麵線與西式漢堡的「享噹初」，衝擊老饕味蕾，因絕妙的口感搭配，意外成為學生、年輕人、上班族的餐飲新選擇。

來自台東縣，在新竹大學畢業後就不斷創業的石博元，做過婚紗攝影、嬰兒用品等工作，從小是低收入戶家庭，石博元擁有不服輸的韌性，兩年前得知新竹市府鼓勵年輕人進駐東門傳統市場，他便一股傻勁投入餐飲業，想到媽媽在台東縣開早餐店養大他與弟妹，加上台東人的早餐常是麵線加蘿蔔糕或漢堡加蛋餅，於是想找回當初在台東吃早餐的感覺，便在東門市場開了「享噹初」的複合餐飲店。

石博元說，除「享噹初」是西式漢堡加中式麵線，他在東門市場也開「享初」食堂，以精緻麵線和日式居酒屋為主，如今都已成為東門市場必吃的文青名店，而「享噹初」的漢堡加麵線，除衝擊老饕的味蕾，也因具CP值的雙主食，改變新竹人的飲食習慣。

石博元說，店內的麵線都來自台東縣的純手工麵線，熬煮方式是透過攪拌後，添加紅蘿蔔和筍絲，看似清淡的麵線，加上油條塊和蒜泥、香菜，美味滑順的麵線，是台灣人熟悉的傳統主食。

而搭配西式漢堡，口味選擇很多元，像起司花生醬厚牛堡，是選用新竹在地福源花生醬，加上厚食的牛漢堡，「一口麵線、一口漢堡」，讓人很有飽足感。

漢堡口味還有辣味卡啦雞腿堡和起司巧達醬雙層牛肉堡、也可「麵線加炸雞腿」或「麵線加薯餅」，石博元說，接下來還會推出「薯餅加蘋果」與「培根加起司」等輕食漢堡口味，讓大家一次可吃到中式和西式餐點口味。

石博元說，因獨特的餐飲搭配，新竹知名飯店和園區廠商，都跟他洽談下午茶或午餐套餐合作計畫，顯見在新竹地區，這種撞擊味蕾的美食搭配頗受消費者接受，不管是年輕人、學生、上班族，甚至是情侶、親子，頗能接受「麵線加漢堡」的雙主食餐點。

石博元說，他創業多次也失敗多次，終於在懷念媽媽煮的麵線味道「享噹初」中找到人生主業，雖因創業多次仍在負債，但他不忘做公益，只要朋友要送花圈、花籃祝賀創業，他都會把朋友的好意轉為送「享噹初」的麵線加漢堡給社福團體，包括仁愛之家、德蘭中心等育幼院，希望育幼院孩童，不用到東門市場，也能吃到「享噹初」的絕妙美味。

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