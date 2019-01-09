北高雄2萬多名師生捐百萬認助近百孤老

2019-01-09 22:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄71所國中小2萬多名師生，認同華山基金會在地服務理念，號召響應「愛老人愛團圓」公益計畫，共同捐助144萬元認助96位孤老年度服務經費，讓他們在這1年獲得更好的照顧。

華山基金會表示，該會提供65歲以上三失（失能、失智、失依）長輩免費到宅服務，高市B區（原高雄縣）共有27個天使站，服務1485位弱勢長輩，北高雄茄萣、路竹、岡山等9區71所國中小2萬多名師生，因認同該會關懷弱勢長輩服務理念，群起響應合力認助96位孤老年度服務經費，每位孤老1年認助經費1萬5000元，合計捐助144萬元。

華山基金會今天在東方設計大學舉辦「71校愛心串聯、寒冬點亮孤老家」活動，由東方設計大學生ACGN熱舞開場，與會貴賓偕同華山基金會35位長輩製作愛心小屋，16位各校代表攜手點燈，象徵送愛到家，照亮孤老家園。

華山基金會表示，高市B區尚有1213位長輩的常年服務亟待幫助，祈盼社會大眾伸出援手，讓長輩溫暖過好年，洽詢專線：（07）6991134施先生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/