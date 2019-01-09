婆婆強逼準媽媽拉衣給親友摸肚 網轟「有夠盧」

2019-01-09 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕有名準媽媽在PTT大吐苦水，表示婆婆一直想摸自己的孕肚，還要求她當眾拉開衣服，讓其他親友摸看看肚子，如果不答應婆婆，婆婆還會大哭討拍，婆婆甚至把她「子癲前症」的藥丟掉，讓她相當崩潰。不少鄉民建議原PO遠離婆婆，並拒絕婆婆的無理要求，保護自己。

原PO寫道，自己和先生住在北部，婆婆最近從南部上來喝喜酒，順便探望懷孕的原PO，結果婆婆不斷的說想摸摸原PO肚子，後來原PO和先生開車載婆婆回南部，婆婆開始要求和原PO坐在後座，想要一路上都能摸到原PO的孕肚，讓原PO不知如何是好。

原PO提到，到了南部後，出現一大群親戚來訪，沒想到婆婆叫她掀開衣服，讓親友們摸肚子。好險原PO先生立刻出面制止，雖然成功阻止婆婆，卻引來婆婆生氣大哭，婆婆還委屈的說自己很可憐。最讓原PO崩潰的是婆婆竟然說吃藥不好，擅自丟掉她的高血壓與子癲前症藥物。

網友們看到原PO文章後，大推原PO先生神隊友，也直呼原PO婆婆「有夠盧」、「精神有點問題」，一點都不尊重人。其他網友則回應，子癲前症對媽媽和孩子十分危險，婆婆把藥丟掉的行為，簡直拿孕婦的命來開玩笑，呼籲原PO離婆婆越遠越好。

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