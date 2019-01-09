繪本、桌遊、歌舞劇 讓族語學習更有趣

2019-01-09 21:33

〔記者佟振國／南投報導〕學習族語更有趣！南投縣仁愛鄉都達國小幼兒園近幾年推動沉浸式族語教學計畫，透過賽德克族語繪本親子共讀、族語桌遊、歌舞劇等方式，讓學習變得生動活潑有趣，也加強部落年長者的羅馬拼音教學，未來在族語的讀、寫也能駕輕就熟，對族語傳承更有助益。

仁愛鄉都達部落主要人口為賽德克族，為能讓族語向下扎根，都達國小附設幼兒園即推動在地文化融入教保活動，向原民會申請沉浸式族語教學計畫，鼓勵親子共學，讓族語學習不僅在學校，更能在家庭生活中落實，今舉行成果發表。

校長余秀英表示，親子共學計畫獲得許多家長支持，願意陪伴孩子學習族語，但礙於族語讀、寫是用羅馬拼音，對精於聽、說的部落家長、長輩是一大挑戰，學校也透過老師指導，讓師、親、生三方在羅馬拼音上有初步的概念，加強族語繪本共賞，連校內非原住民教師也把握機會充實自己，踴躍報名學習。

除了族語繪本共讀，學校也增加「髒小豬」、「閃靈快手」等族語闖關桌遊，在村校聯合運動晚會時，幼兒園孩童使用全族語演出「勤奮的小小賽德克族」歌舞劇，多元學習，兼顧族語的聽、說、讀、寫四大面向。

余秀英強調，只要能掌握語言學習動機與確立目標、創造環境，調整觀念與態度，不管年紀多大，人人都能學會多種語言，而今年八月一日起都達國小也將成為民族實驗小學，未來持續推動族語教學並加強學校與社區的連結，傳承賽德克傳統文化。

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