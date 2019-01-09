交通黑暗期？屏東市工程好密集 到處在封路

2019-01-09 19:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市進入交通黑暗期嗎？今天中正路、勝利東路、建國路等路段民眾都發現施工封路，道路重舖、燈會工程、自來水施工到處在進行，讓市區的交通多處打結，由於施工的單位各不同，縣府表明還要再釐清。

屏東市區最近經常因為工程施工而封閉道路的情形屢見不鮮，日民生路道路工程施工2次，工期長達1個月，接著又有自來水施工，接著屏東市勝利路、忠孝路公路總局柏油路面重新封層，仁愛路也配合台灣燈會舉行封路3天施工，今天中正路也因掛燈飾封路、勝利東路施工封閉，由於這些工程都沒有事先說明或發布訊息，讓民眾根本不知道那些路段要施工，那些路段要改道通行，許多駕駛人發現路段封閉後，只能被迫轉向，造成部分路段塞車，民眾抱怨連連，批評真的太誇張，好像到處在施工。

縣府說明，屏東市最近確實有很多工程同時在進行，施工單位有公路總局、縣府及市公所等單位，全部集中在這個時候確實易引發爭議，將再請相關單位配合做好安全措施，減少對民眾的影響。

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