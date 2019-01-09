頭份「蟲蟲入侵」嚇壞民眾 無害「紅姬緣椿象」免驚啦

2019-01-09 19:37

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市徐驤公園旁草地，陸續有民眾發現上頭爬滿密密麻麻的紅色昆蟲，令人看了頭皮發麻，有人擔心是有毒的「荔枝椿象」，但頭份市公所清潔隊查看確認為無害的「紅姬緣椿象」，經常與台灣欒樹共生，並無攻擊性，若有入侵民宅或影響生活，可向清潔隊申請噴藥。

近期有民眾在臉書社團「我是頭份人」PO網指出，在濱江街旁的徐驤公園附近綠地，有大量紅色昆蟲出沒，不僅爬在草地上，還逐步蔓延至一旁人行道，讓人看了膽戰心驚，更有民眾擔心是噴出毒液會使人皮膚潰爛、眼瞎的荔枝椿象，驚恐「蟲蟲入侵」頭份市區。

經清潔隊查看後確認是無害的紅姬緣椿象，苗栗縣政府農業處指出，紅姬緣椿象又名紅椿象、臭屁蟲，呈現紅色或紅褐色，背部有黑色V字型斑紋，觸角及腳呈黑色，以吸食台灣欒樹及其種子的汁液為食，並不會影響樹木生長。

農業處強調，在台灣欒樹附近經常可見紅姬緣椿象聚集出沒，尤其於冬末初春回暖期會大量出現，紅姬緣椿象僅會留下臭味，並無毒性，也不會攻擊人類，建議勿撲殺避免破壞生態平衡。清潔隊則說，若蟲隻大舉入侵住家影響生活，可申請噴藥驅蟲。

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