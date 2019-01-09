「大新竹共好」會議 規劃市、縣觀光合作吸人潮

2019-01-09 20:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府拋出希望與新竹縣府朝「大新竹共好」方向共榮，獲新竹縣府善意回應，新竹市府今天進行募僚會議，針對兩縣市交通、環保、文化、觀光等議題討論，近期就會邀請新科縣長楊文科到竹市座談，討論延長暖冬旅遊補助到2月底等議題，建立大新竹共好模式。

新竹市府行政處長白舒樺表示，市府多名一級主管今天召開「大新竹共好」募僚會議，會中也凝聚共識，討論共推觀光行銷和大新竹智慧交通與五楊高架延伸到新竹縣、市到苗栗頭份和大新竹輕軌路線規劃等議題。

其中拚經濟有感的國旅暖冬旅遊補助方案，由於中央僅補助到1月底，市府將在座談會提案討論兩縣、市能將補助延長到2月底，搶攻2月9天春節連假和2月底4天連假旅遊潮，帶動大新竹地區的觀光效益。

至於延長補助方案內容可能包括在竹市住一晚後，隔天到竹縣景點旅遊可獲景點門票優惠等，或有美食優惠券和觀光景點採果等內容，希望吸引人潮、引來商機。

此外，對竹縣府提議希望竹市焚化爐提高竹縣每日垃圾代燒量及拋出興建寶三水庫等議題，白舒樺說，竹市府採開放討論態度，但寶三水庫興建權責不在竹市，而台灣自來水公司已允諾竹市在2020年可全面飲用水庫水，這部分是市府這幾年努力的成果。

白舒樺也說，除觀光、交通、環保議題，竹市府也會提「土地活化利用」議題，建請新竹縣府能無償撥用「靖廬」現有地，讓竹市朝「靖廬歷建大公園」方向規劃，讓古蹟得以活化再利用。

此外，新竹市府積極爭取現有文化局圖書館拆除重建為總圖書館，希望能暫用新竹地院舊有建物，做為文化局臨時辦公廳舍，這些都需要新竹縣府協助與同意。

白舒樺強調，除觀光行銷與土地活化議題，竹市也希望就大新竹輕軌的路線規劃和五楊高架延伸到新竹縣、市及苗栗縣頭份的規劃充份討論，希望凝聚共識，向中央爭取相關經費推動，而兩縣市「大新竹共好」首場座談會，近期就會邀請縣長楊文科率縣府團隊到市府舉行。

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